Помічники депутатів відпочивають за держкошт частіше за чинних депутатів

Про це свідчить статистика, яку надав апарат Верховної Ради у відповідь на інформаційний запит пише "Українська правда" з посиланням на запис у блозі журналіста Сергія Андрушко.

Імена та прізвища помічників та усіх депутатів, які відпочили коштом платників податків, апарат Верховної Ради не надає. Причина відмови – інформація не узагальнена і аналітично не оброблена, йдеться у матеріалі у рамках кампанії руху "Чесно".

За даними Андрушка, серед цих депутатів – екс-спікер Володимир Литвин, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та комуніст Олександр Голуб.

Цього року Єфремов провів у "нижній Ореанді" 8 днів. Литвин відпочивав у парламентському санаторії 13 днів цього літа, а Голуб – 23. Кожен із них відповів на запитання, навіщо потрібні парламентські санаторії.

За останні 3 роки у парламентських санаторіях відпочило 407 колишніх депутатів, 271 помічник депутата і 215 чинних парламентарів. За серпень цього року інформація відсутня.

Найпопулярніше місце для пільгового відпочинку серед усіх колишніх і чинних депутатів та їхніх помічників – санаторій "Дюльбер" у Криму: за 3 роки (не враховуючи серпень цього року) там відпочило 611 представників цих категорій, із них – 118 чинних депутатів.

Вартість відпочинку у "Дюльбер" залежно від сезону та номеру коливається від 400 до 1200 грн за добу. Депутатам і їхнім помічникам відпочинок оплачує держбюджет.

Далі за популярністю йде санаторій "Нижня Ореанда": там відпочили за вказаний період 242 парламентських і долучених до парламенту осіб.

Для порівняння, в оздоровчому комплексі "Затока" (Херсонська область) за 3 роки відпочив лише один помічник народного депутата.

Український парламент також утримує для відпочинку депутатів пансіонат матері і дитини "Таврійські Зорі" у Херсонській області. Утім, відповідно до наданої статистики, за останні 3 роки жоден народний депутат не відпочив там, але відпочили 33 помічники парламентарів.

Апарат Верховної Ради інформував, що цього року на утримання 4 санаторіїв парламенту підуть 88 млн грн.

Для порівняння: цього року на лікування онкохворих дітей за кордоном, завдяки змінам у бюджеті, виділять 50 млн грн.