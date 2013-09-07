Шуфрич: Тимошенко потрібно відправити на лікування до Німеччини

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи вірить він у те, що Тимошенко хвора вже півтора року, Шуфрич сказав: "На 100%".

Водночас, на зауваження про те, що багато його партійних соратників вважають, що екс-прем'єрка - симулянтка, "регіонал" підкреслив: "Я ж відповів за себе. Я ж не коментую заяви соратників. Я на 100% упевнений, що у неї проблеми зі здоров'ям".

Шуфрич також висловив упевненість стосовно того, що "і людське ставлення, і політична доцільність диктують відповідь "потрібно" у питанні відправлення Тимошенко на лікування до Німеччини.

Нагадаємо, 3 вересня німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в медичних колах повідомили, що в клініці Шаріте вже готують палату для колишнього прем'єра України, яка відбуває покарання за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з РФ. За даними видань, Тимошенко можуть відправити до Німеччини до кінця вересня цього року.

МЗС України спростував інформацію про виїзд Тимошенко на лікування до Німеччини.

В "Батькивщіне" також заявили, що інформація, оприлюднена у ЗМІ про призначення операції Юлії Тимошенко в німецькій клініці Шаріте на 15 вересня, не відповідає дійсності.