Посол України в РФ вважає протиставлення Росії ЄС емоційним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко заявив напередодні ввечері на урочистому прийомі з нагоди 22-ї річниці Незалежності України в українському дипломатичному представництві.

«Час летить швидко. За 22 роки виросло нове покоління українців, для яких незалежність своєї країни є найвищою цінністю. Мине ще трохи часу, і саме вони керуватимуть державою» , - сказав Єльченко.

Він підкреслив, що за минулі роки Україна довела, що може самостійно і відповідально розвивати власну державу. За словами посла, Україна пройшла цей шлях впевнено, без соціальних потрясінь і конфліктів. Він запевнив, що так буде і надалі.

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«Сьогодні ми повинні дивитися в майбутнє. Для подальшого розвитку країни важливий позитивний досвід провідних країн світу, що демонструють високі стандарти політичної, економічної та соціальної самоорганізації. Саме тому для України асоціація з ЄС має стати важливим стимулом для подальшого формування європейського сучасної держави», - сказав він.

«Ніколи не погоджуся з тими, хто, часом емоційно, намагається протиставити цей вибір відносинам з нашим найближчим і рідним сусідом - Росією, з народом якої зв'язали нас мільйонні духовні і родинні нитки» , - підкреслив Єльченко.

Він переконаний, що така думка позбавлена підстав, а Україна і РФ були, є і залишаться стратегічними партнерами, що мають невичерпний ресурс співпраці.

На урочистий прийом до Посольства України в Москві прийшли представники різних гілок влади Росії, співробітники всього дипломатичного корпусу, акредитованого в РФ. Зокрема, голова ЦВК РФ Віталій Чуров, голова Виконкому СНД Сергій Лебедєв, російські депутати та багато інших.

Перед присутніми виступив народний артист Росії, України та СРСР Йосип Кобзон. Співак українською мовою сказав, що Україна його батьківщина, і висловив переконання, що Росія й Україна завжди були разом і завжди будуть разом.

Крім того, Кобзон і відома російська співачка Тетяна Буланова виконували на прийомі пісні українською мовою.