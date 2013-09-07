Корумпованість українських чиновників перевірить міжнародна організація ОСО

Міжнародна неурядова асоціація OCO (The Organized Crime Observatory) у Женеві почала дослідження рівня організованої злочинності і корупції в державному секторі в Україні.

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"Цей проект є частиною ініціативи ЄС для вивчення питання включення країн колишнього СРСР до ЄС. Країни-члени ЄС, як і члени Європарламенту та представники неурядових організацій, що представляють громадянське суспільство в ЄС, попросили провести оцінку ситуації в Україні у зв'язку з присутністю організованої злочинності, політичної корупції, незаконного відмиванні грошей і фінансових махінацій", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

Зазначається, що перевірка буде проводитися спільно з міжнародними партнерами, університетами та дослідницькими центрами в Європі та Сполучених Штатах. За результатами перевірки буде оприлюднено звіт.

Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович днями заявив про намір суттєво омолодити міліціейські і чиновницькі кадри. "Щоб докорінно змінити ситуацію, ми повинні провести суттєве кадрове оновлення правоохоронних органів. Це патріотизм, це чесність і неприйняття корупції в будь-яких проявах, це безумовна повага до прав людини, верховенство права", - сказав президент.