Безсмертний воліє відтягувати час

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає за доцільне офіційно оголосити про створення помаранчевої коаліції 23 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Зокрема, як зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, офіційно про помаранчеву коаліцію можна було б оголосити вже завтра, однак у зв’язку з тим, що завтра - річниця початку Великої Вітчизняної війни, краще оголосити про коаліцію 23 червня.

«Я думаю, оголошення можливо було б завтра зранку, але у зв’язку з тим, що завтра 22 – день початку війни, то, як на мене, треба було б оголошувати в п’ятницю, 23-го, це було б правильно”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Але, за його словами, “що стосується сьогодні, то для оголошення необхідно пройти формальну процедуру – зібрати всі підписи, погодити текст, оскільки це надважливо». При цьому він додав, що на сьогодні ніяких суперечностей, які б стосувалися тексту угоди про створення коаліції, немає – «все погоджено».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що вчора були погоджені всі тексти, і зараз йде підготовка документів до підписання. Також він зазначив, що йде опрацювання документів, пов’язаних зі створенням коаліції на партійних форумах партій, які мають прийняти рішення і уповноважити своїх депутатів підписати таку коаліцію.

Що стосується розподілу посад, то Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що це «цемент коаліції», і як тільки документ буде підготовлено до підписання, то, відповідно до розділу, який стосується принципів розподілу, буду розподілені сфери відповідальності між політичними силами, і потім вже кожна політична сила визначатиметься з прізвищами. При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що всі політичні сили визначатимуться з конкретними прізвищами після розподілу сфери відповідальності.

Він також не підтвердив, що «Наша Україна» вже визначилась з кандидатурою Ю.ЄХАНУРОВА на посаду голови Верховної Ради України.

Відповідаючи на запитання, що робитимуть потенційні учасники демократичної коаліції, якщо Партія регіонів виконає свою обіцянку і сьогодні розпочне призначати керівництва парламенту, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив: «Вовка боятись - в ліс не ходити».

Як повідомляв УНІАН, лідери БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр МОРОЗ висловлювали сподівання, що про створення коаліції буде оголошено сьогодні, 21 червня.

“Ми готові підписати угоду про створення коаліції, і сьогодні про це буде заявлено з парламентської трибуни”, - сказав О.МОРОЗ, додавши, що підписи вже розпочали збирати і, за його прогнозами, до другої години дня мають бути зібрані підписи учасників коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО у свою чергу підкреслила, що “сьогодні з 8-ї години ранку ми працюємо для того, щоб така коаліція відбулась сьогодні. У мене є сподівання на це, це переконання, що цей шлях буде сьогодні завершений перемогою”.

Сьогодні також всі члени фракції БЮТ на засіданні , яке відбулося зранку, підписали угоду про формування парламентської коаліції у складі трьох політичних сил - “Нашої України”, БЮТ та СПУ.