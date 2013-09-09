У МВС не знають про затримання Мельника в США
У Міністерстві внутрішніх справ немає інформації про затримання в США колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи публікації у ЗМІ.
“У нас немає такої інформації”, - зазначили в УЗГ.
Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.
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1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.
9 серпня стало відомо, що Мельник втік із-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.
14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.
Сьогодні, 9 вересня, газета "Коммерсантъ Украина" з посиланням на джерело в дипломатичних колах написала, що Мельник перебуває в США, де був затриманий американською поліцією ще в серпні.
Співрозмовники газети в МВС зазначили, що, оскільки між Україною й США немає договору про екстрадицію, а тому добитися видачі Мельника буде складно.