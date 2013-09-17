ЗМІ: Яценюк на засіданні фракції насварив депутатів-прогульників

На засіданні у вівторок Яценюк закликав низку депутатів активніше брати участь у пленарній роботі, і пригрозив згодом перевірити це, повідомили джерела "Української правди" у фракції.

У разі якщо депутати не виправляться за три тижні, вони отримають офіційну догану від керівництва фракції (згідно з регламентом фракції результатом кількох доган може стати виключення депутата із її лав).

До списку порушників потрапили близько 30% депутатів "Батьківщини", в тому числі найближчий соратник Яценюка Андрій Іванчук, депутати Олександра Кужель, Геннадій Москаль, Андрій Павловський, Юрій Стець та інші.

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У залі депутати вже перешіптуються, що це є гарним приводом для виходу із фракції.