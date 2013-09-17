Верховна рада дозволила бездомним голосувати на виборах

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким бездомні будуть включені до реєстру виборців. За нововведення проголосували 340 депутатів, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з прийнятими змінами, в Україні буде створено центр обліку бездомних. Виборча адреса громадянина, що не має фіксованого місця проживання, буде визначатися за погодженням з цим центром, або соціальною службою, у складі якої створено центр.

Відповідні зміни внесено також до закону про вибори президента України і народних депутатів.

Найближчі вибори Президента відбудуться на початку 2015 року.

Точна кількість людей без певного місця проживання в Україні невідома - такий облік не ведеться. За різними підрахунками число бездомних в Україні коливається від 100 тис. до 2 млн. чоловік.