Молдова та Грузія можуть підписати угоди з ЄС в 2014 році - Фюле

Про це повідомив у п'ятницю Єврокомісар з питань розширення ЄС і політики сусідства Штефан Фюле.

"На вільнюському саміті можуть бути зроблені приготування до підписання цих угод, і вони можуть бути підписані впродовж року", - сказав Фюле журналістам в Ялті на прес-конференції в рамках форуму "Ялтинська європейська стратегія", передає РІА Новости.

Єврокомісар також повідомив, що приготування до підписання угод про асоціацію з Молдовою і Грузією вже йдуть.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт керівництва Євросоюзу і лідерів країн - учасниць програми ЄС «Східне партнерство», під час якого очікується парафування з кількома країнами, а з Україною - підписання, угод про асоціацію і про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Молдова і Грузія мають намір парафувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом на вільнюському саміті, повідомили 13 вересня в Єревані міністр закордонних справ Молдови Наталія Герман і державний міністр Грузії з питань інтеграції до європейських і євроатлантичних структур Олексій Петріашвілі.

«Ми ухвалили рішення як суверенна держава і, незважаючи на тиск, ми маємо намір його здійснити», - заявила Герман за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн «Східного партнерства».

«Ми парафуватимемо Угоду про асоціацію і маємо намір підписати її найближчим часом, ще до закінчення термінів повноважень нинішньої єврокомісії», — сказав держміністр Грузії

Ініціатива «Східне партнерство» була висунута Польщею і Швецією і затверджена на саміті ЄС у Брюсселі в 2008 році, офіційно заснована в травні 2009 року в Празі.

Мета програми - зближення ЄС з Україною, Вірменією, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Білоруссю без їх прийняття до складу ЄС.

Програма передбачає значне підвищення рівня політичної взаємодії, широку інтеграцію колишніх радянських республік в економіку ЄС, збільшення обсягів фінансової допомоги, що надається їм, і посилення енергетичної безпеки.