У Азарова заявили про прийняття всіх законів, необхідних для шляху в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр заявив під час робочої поїздки у п'ятницю до Полтави на розширеному засіданні обласного Комітету з економічних реформ.

Грищенко вважає, що Україна залагодила всі законодавчі моменти для підписання в листопаді Угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі.

«Урядом, Президентом, фактично всіма політичними силами в Україні ухвалено необхідні законодавчі рішення, які дають підстави розраховувати на підписання Угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі», - сказав віце-прем'єр міністр.

Він наголосив, що це ставить складні завдання як перед вищою владою, так і перед регіонами.

«Це передбачає реформування всіх сфер нашого життя, спрямоване на досягнення високих стандартів. За основу, звичайно, беремо європейські норми», - зазначив Грищенко.

За його словами, це, насамперед, стандарти якості виходу на зовнішні ринки, державне і приватне партнерство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, виступаючи на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі, Президент України Віктор Янукович висловив упевненість, що Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС.