Хіларі Клінтон: Європа буде рада "чудовому шоколаду" з України

Про це вона сказала, виступаючи на заході з нагоди "Ялтинської європейської стратегії", організованому Фондом Віктора Пінчука, пише Українська правда.

"Ми не маємо голосу в Євросоюзі, але ми сподіваємося і вітаємо інтеграцію України в ЄС", - заявила вона.

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"Ближчі стосунки з Євросоюзом – це краще для України, ЄС та всього світу", - додала Клінтон.

Вона висловила задоволення тим, що уряд схвалив текст угоди про асоціацію.

"Політичні лідери, які представляють різні регіони, різні сили, ідуть разом під керівництвом президента для досягнення цієї мети", - сказала колишня держсекретар.

Вона зазначила, що українська продукція, включно з "чудовим шоколадом", може бути експортована до будь-яких країн світу.

Ця репліка зірвала оплески в залі, а присутній власник кондитерської корпорації Roshen Петро Порошенко помахав Клінтон зі свого місця.

За словам Клінтон, "Україна на перехресті ухвалення великих рішень: або Україна досягне євроінтеграції, або пасивно втратить шанс, або інші сили зможуть домогтися для України іншого майбутнього".

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в листопаді підписати угоду про асоціацію з ЄС, частиною документа є положення про створення зони вільної торгівлі. Росія вже заявила, що буде змушена захищати свій ринок у разі створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, яке передбачено угодою про асоціацію. Російська влада побоюється напливу дешевих імпортних товарів, що створить проблеми для вітчизняних виробників.

При цьому керівництво РФ неодноразово заявляло, що Київ не зможе суміщати асоційоване членство з ЄС з інтеграцією в рамках Митного союзу.