Азаров продовжує заявляти про готовність прийняти частину положень МС
09:56, 23 вересня 2013Політика
441
Україна надає великого значення співробітництву з Митним союзом і готова приєднатися до цілого ряду положень МС, незважаючи на те, що планує створити зону вільної торгівлі з ЄС.
Україна надає великого значення співпраці з МС, незважаючи на євроінтеграцію - Азаров
Про це заявив прем'єр Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу "Весті24", повідомляє РІА Новости.
Україна в листопаді 2013 року на вільнюському саміті "Східного партнерства" планує підписати з ЄС угоду про асоціацію, частиною якого є положення про зону вільної торгівлі. Російська сторона раніше заявляла, що Митному союзу в цьому випадку доведеться прийняти захисні заходи.
На тему: Медведєв назвав політику Києва "лукавством" і "запудрювання мізків"
"Ми готові приєднатися до цілого ряду пропозицій. Україна надає дуже велике і важливе значення співпраці з Митним союзом", - сказав Азаров, зазначивши, що збирається особисто взяти участь у роботі Вищої економічної ради МС, яка у середу пройде в Астані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter