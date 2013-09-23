Азаров продовжує заявляти про готовність прийняти частину положень МС

Про це заявив прем'єр Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу "Весті24", повідомляє РІА Новости.

Україна в листопаді 2013 року на вільнюському саміті "Східного партнерства" планує підписати з ЄС угоду про асоціацію, частиною якого є положення про зону вільної торгівлі. Російська сторона раніше заявляла, що Митному союзу в цьому випадку доведеться прийняти захисні заходи.

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"Ми готові приєднатися до цілого ряду пропозицій. Україна надає дуже велике і важливе значення співпраці з Митним союзом", - сказав Азаров, зазначивши, що збирається особисто взяти участь у роботі Вищої економічної ради МС, яка у середу пройде в Астані.