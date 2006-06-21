Ющенко візьме участь у розширеному засіданні колегії МВС

22 червня о 10.00 на базі Учбового центру внутрішніх військ МВС України (село Нові Петрівці Вишгородського району) відбудеться розширене засідання колегії Міністерства внутрішніх справ за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України. Акредитація здійснюватиметься до 15.00 21 червня за телефонами: (044) 254-75-22, 256-11-01, 256-13-69, 256-16-30.

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