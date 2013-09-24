«Свободівці» на нічному засіданні заборонили продаж сигарет у Львові

Заборона на продаж сигарет, як випливає із ухвали, діятиме цілодобово і поширюватиметься на всі види тютюну. За це рішення, як передають присутні на сесії журналісти, проголосувало понад 60 депутатів. У кулуарах депутати висловлювали задоволення від того, що відтепер місто буде «вільним від тютюнового диму», повідомляє львівська газета «Експрес».

Видання припускає, що на настрій депутатів могла вплинути настанова Ірини Фаріон, яка наприкінці минулого тижня вимагала заборонити продаж тютюну в Україні, виголосивши гасло: "Досить обкурювати українців!".

Поки що текст ухвали не оприлюднено, тому не зовсім зрозуміло, чи набуде ця заборона чинності, адже згідно діючого українського законодавства, регулювання обігу тютюнових виробів здійснюється виключно законами України. Мер Львова сказав, що хоч не поділяє звичку багатьох людей до паління, втім, вважає зазначену ухвалу такою, що суперечить чинному законодавству.

Видання також наводить думку експертів, які прогнозують, "що проголосоване рішення може завдати серйозного удару по бюджету «Свободи», адже відомо, що значна частина тютюнового ринку Львова контролюється симпатиками цієї партії".

Як відомо, учора депутати знову вирішили працювати до півночі.

«Це вже вдруге за останні три місяці депутати відмовляються працювати удень і віддають перевагу нічним засіданням: можливо, саме тому рішення депутатського корпусу стають дедалі оригінальнішими», - зазначає газета.