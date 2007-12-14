СБУ викликає Рудьковського на допит

Міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ називає «помстою Секретаріату Президента» порушення кримінальної справи за фактом привласнення 390 тис. грн. бюджетних коштів посадовими особами Мінтрансу.

Про це М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив у середу в ефірі “1+1”, коментуючи заяву СБУ, повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.

"Це черговий крок помсти з боку Секретаріату Президента за мою позицію щодо закупівлі літаків для польотів Президента...", - сказав міністр транспорту.

М.РУДЬКОВСЬКІЙ стверджує, що літав до Парижа на зустріч з віце-президентом Єврокомісії з питань транспорту і офіційно погоджував свій візит з прем`єром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що СБУ викликає на допит міністра транспорту та зв’язку України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.

Кримінальну справу порушено статтею 191, ч.5 Кримінального Кодексу України (привласнення коштів в особливо великих розмірах).

За словами речниці СБУ Марини ОСТАПЕНКО , у середу, 12 грудня, слідчий СБУ у приймальні Міністерства транспорту намагався вручити М.РУДЬКОВСЬКОМУ повістку, проте той "втік з кабінету, пославшись на зайнятість". Водночас, за словами М.ОСТАПЕНКО, є інформація, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ терміново виїхав за кордон.

Епізод, за яким викликається М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується візиту до Парижа на приватному чартерному літакові, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши коштом Мінтрансу.