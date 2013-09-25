Україна послідовно займається питаннями євроінтеграції - президент

Про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Президентами Польщі, Словаччини, Естонії, Латвії, Хорватії Болгарії та Словенії.

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Як передає кореспондент УНІАН, Янукович подякував президентам європейських країн, які зустрілися з ним у Нью-Йорку напередодні важливої для України події - підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

У свою чергу президент Польщі Броніслав Коморовський наголосив, що на зустрічі зібралися друзі України, які хочуть підтримати країну в її євроігнтеграційних устремліннях.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 23-25 вересня перебуває з робочим візитом до США для участі в 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.