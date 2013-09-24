Янукович: Україна робить свій внесок у проект великої Європи

«Україна робить свій внесок у проект великої Європи, що об’єднає інтереси та цілі розвитку країн Заходу та Сходу нашого континенту», - наголосив Президент.

На тему: Янукович: Україна досягла критеріїв, необхідних для підписання угоди з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

”Твердо вірю, що підписання в листопаді цього року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно зі створенням поглибленої зони вільної торгівлі, стане інструментом на шляху підвищення добробуту громадян України та досягнення Україною Цілей розвитку Тисячоліття”, - сказав Президент.