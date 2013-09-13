Янукович: Україна досягла критеріїв, необхідних для підписання угоди з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час церемонії вручення вірчих грамот Надзвичайними і Повноважними Послами іноземних держав в Україні.

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«Останнім часом ми разом з нашими партнерами з Європейського Союзу дійшли висновків, що Україна досягла тих критеріїв, які відповідають тій Угоді про асоціацію, яка готується до підписання в листопаді цього року у Вільнюсі», - підкреслив Янукович.

Президент зазначив, що цьому сприяли реформи та модернізація різних сфер життєдіяльності країни впродовж останніх років.

На переконання Януковича, такі перетворення не лише надаватимуть позитивного поштовху розвитку України, а й будуть корисні країнам, з якими вона співпрацює. «Ті зміни, які останнім часом відбуваються в Україні, вони йдуть на користь не тільки Україні, але й всім партнерам у світі, з якими Україна будує двосторонні взаємовигідні відносини як суверенна держава», - сказав Президент.

Янукович також зазначив, що у процесі розбудови відносин України з державами, які представляють новопризначені посли, необхідно керуватися принципами взаємоповаги. «Найкраща мова - це мова добрих відносин, мова добрих торгово-економічних відносин, мова гуманітарних, культурних відносин між нашими народами, і я завжди буду цьому сприяти», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Пакистану, Афганістану, Лівану, Королівства Данія, Республіки Судан, Королівства Швеція, Держави Катар, Республіки Кіпр, Федеративної Демократичної Республіки Непал, Республіки Конго, Австралії.