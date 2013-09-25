Янукович у Нью-Йорку розповів, коли вирішиться питання Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на підході до преси у Нью-Йорку.

Розповідаючи про свою зустріч з президентами Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу та Ради ЄС Херманом Ван Ромпеєм, Президент розповів, що вони розмовляли про питання, які ще потрібно вирішити для підписання угоди про асоціацію на Вільнюському саміті “Східного партнерства”.

Янукович зауважив, що позиція України щодо "питання Тимошенко" залишається незмінною. "Зараз працює місія (Кокса-Квасневського - УНІАН), вона дуже важлива, тому що раніше складалося таке враження, що ми не бажаємо чогось робити, сьогодні є спільна точка зору по багатьом питанням, але якою вона буде - буде відомо коли будуть підводитися підсумки цієї місії", - сказав Янукович.

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Він не виключив, звіт місії Кокса-Квасневського буде озвучено 21 жовтня на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ЄС. "І тоді все стане на свої місця", - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною за умови рішучих дій та відчутного прогресу у реформі виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та реформ у судовій сфері.

Підписання угоди може відбутися на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року.