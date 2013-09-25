Зустріч у Посольстві Великої Британії в Україні для журналістів

*СИЛЬНІШІ РАЗОМ *

Як ЄС та його країни-члени допомагають Україні скористатись європейським досвідом уже сьогодні? Говорячи про конкретну сферу: що передбачає європейська й міжнародна акредитація контролюючих органів України, відповідальних за якість товарів і послуг та яку роль вона відіграє в створенні зони вільної торігвлі Україна-ЄС?

Посольство Великої Британії в Україні запрошує журналістів на зустріч із Г'ю Берріджем, постійним радником проекту Twinning "Подальше посилення діяльності Національного агентства з акредитації України (НААУ) згідно з європейською практикою", який незабаром завершиться. Під час зустрічі Г'ю Беррідж говоритиме про свій досвід впровадження дворічного проекту в Україні та про співпрацю із НААУ. Він пояснить важливість акредитації і метрології для подальшого розвитку української промисловості та торгівлі з ЄС, а також чому необхідно привести акредитаційну діяльність НААУ у відповідність до міжнародних стандартів.

Ця бесіда стане першою у серії брифінгів для ЗМІ в рамках інформаційної кампанії ЄС 'Сильніші разом'. Вони пройдуть за участі міжнародних експертів, залучених до впровадження програм і проектів ЄС з метою сприяти реформам в Україні.

Захід відбудеться в Посольства Великої Британії у Києві за адресою вул. Десятинна, 9, об 11:00 у четвер 26 вересня. Акредитація е-поштою ukembinf@gmail.com або за тел.: (+38044) 4903665. Кінцевий термін акредитації - 16:00 середи 25 вересня. Кількість місць обмежена. Переклад українською забезпечено.

Подальші додробиці http://goo.gl/en1ICQ