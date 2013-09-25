Кармазін каже, що його жодним законом не спинити

Так вважає екс-депутат Юрій Кармазін, за позовами якого Вищий адміністративний суд позбавив повноважень трьох народних депутатів, зокрема і колишнього члена фракції Партії регіонів Ігоря Маркова.

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"Антикармазинський закон ніякий не дасть нічого. Приховати можна все, але не від усіх", - сказав він в ефірі 5 каналу, нагадавши, що ЦВК незаконно не встановила результати виборів народного депутата у 5 округах, пише Українська правда.

Як відомо, у Партії регіонів почали роботу над законопроектом, який допоможе захистити депутатів від дострокового припинення їх повноважень у суді.

Як зазначив один з авторів документу, Владислав Лук'янов, "ми пропонуємо, щоб після прийняття присяги народним депутатом у залі парламенту його можна було позбавити мандата тільки за рішенням Верховної Ради".