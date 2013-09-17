Кармазін погрожує не давати спокою ЦВК

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

На тему: Марков обіцяє повернутися в Раду разом з Домбровським і Балогою

"У Партії захисників Вітчизни понад 70 тисяч людей. Вони є кругом, тому вони збирають такі речі як докази", - заявив він, демонструючи сфальсифіковані виборчі бюлетені.

"Запевняю вас, що Центральну виборчу комісію у спокої не залишу. Цей Карфаген буде розрушений. Бо там якраз все і варилося, і вариться сьогодні", - сказав Кармазін.

За його словами, ЦВК не мала права не встановлювати результати виборів на 5 "проблемних" округах.

"Всі погодилися з тим, що по 5 округах, які назвали раптом проблемними, неможливо встановити результат. Такого немає в законі. Зобов’язані були встановити результат", - підкреслив екс-депутат.

"Я не зупинюсь на тому, щоб доводити суспільству, що ЦВК виконує нехорошу місію", - додав він.

Як відомо, за позовом Кармазіна ЦВК зобов'язаний позбавити мандата "регіонала" Ігоря Маркова.

28 жовтня 2012 року відбулися вибори до Верховної Ради.

5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія визнала неможливим установлення достовірних результатів голосування в мажоритарних округах №№94, 132, 194, 197, 223.