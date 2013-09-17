В ПР збираються змінювати закон про депутатів в частині позбавлення мандата

Про це заявив "регіонал" Микола Левченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

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"На цьому тижні внесемо поправку для того, щоб змінити законодавство. Це не питання не захисту нас, а захисту парламенту як конституційного органу", - сказав він, коментуючи ситуацію з позбавленням депутатських повноважень колег за рішенням судів.

Крім того, Левченко, кажучи про екс-депутата Юрія Кармазіна, за позовами якого мандатів позбулися вже кілька депутатів, заявив, що має до нього подвійні почуття.

"З одного боку я захоплююся, тому, що він, схоже, сам вірить у те, що говорить, а з іншого боку - мені його шкода, тому що він маріонетка в чужих руках і до нього ниточки прив'язані: хтось же цим всім управляє", - сказав "регіонал", додавши, що й гадки не має, хто управляє Кармазіним.

Як відомо, за позовом Кармазіна ЦВК зобов'язаний позбавити мандата "регіонала" Ігоря Маркова.