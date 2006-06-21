Перша прес-конференція новопризначеного американського посла Вільяма Б.Тейлора

Сьогодні, 21 червня, о 17.00 відбудеться перша прес-конференція новопризначеного Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні Вільяма Б. ТЕЙЛОРА.

Як повідомили УНІАН у відділі преси, освіти і культури Посольства США, прес-конференція відбудеться в конференц-залі прес-служби Посольства США (Артем бізнес-центр, вул. Глибочицька, 4).

Акредитація проводиться за телефонами 490-4026 або 490-4129.