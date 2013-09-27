Добкін у знесенні дошки Шевельову у Харкові звинуватив "свободівців"

"Головні спеціалісти в нашій країні з боротьби з пам'ятниками усім відомі. І по Полтавській області, і по Сумській області і по Київській області. Хто руйнує пам'ятники, вони навіть цього не приховують...", - заявив Добкін в ефірі Шустер Live, натякаючи на активістів "Свободи", пише Українська правда.

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"Ми збиралися демонтувати, виконавши рішення (міськради), цю дошку і передати її тим, хто її виготовив. Для того, щоб вони, можливо, встановили б її в тому місці, де б вона не викликала такого резонансу...", - повідомив глава Харківської ОДА.

Коментуючи інформацію ведучого про те, що мер Львова Андрій Садовий готовий встановити пам'ятну дошку Шевельову у Львові, Добкін заявив: "Якщо мер Львова буде до кінця щирий у цьому, ми готові разом з ним виготовити цю дошку і передати її у Львів від харківської громади, нехай вішають у Львові".

Садовий у прямому ефірі підтвердив свій намір розмістити пам'ятну дошку Шевельову в своєму місті.

Як відомо, депутати Харківської міськради проголосували за скасування свого рішення про встановлення меморіальної дошки мовознавцеві Юрію Шевельову.

Одразу після прийняття такого рішення дошку демонтували. Міліція проводить перевірку цього факту.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес назвав науковця "поплічником фашистів".