Кернес не знає, хто розбив меморіальну дошку звинуваченому в нацизмі філологу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це Кернес заявив сьогодні після сесії Харківської міської ради.

За його словами, жоден представник органів місцевого самоврядування не брав участі у процесі демонтажу пам'ятної дошки.

«Я отримав про це повідомлення із зафіксованим часом, оскільки на сайті «Медіапорту» з'явилася інформація з цього питання, і я її озвучив, щоб не було жодних пересудів. Ми до цього не маємо жодного стосунку: жодні представники органів влади не брали участь у цих подіях. Я навіть ще не бачив результатів того, що сталося, я тільки прочитав інформацію, яка надійшла мені на мобільний телефон. На сесії ми працювали на результат, толерантно обговорювали всі точки зору. Якби ми хотіли її просто демонтувати, а щоб ви розуміли, у нас є і заборона на встановлення цієї таблички, то я міг би своє розпорядження скасувати самостійно, міг би зібрати топонімічну комісію, змінити її склад. Ми цього не зробили, оскільки враховували всі точки зору. Я вважаю, що тут передусім є авантюра з боку тих, хто сьогодні виступав за збереження меморіальної дошки Шевельову», - підкреслив Кернес.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, з заявою про те, що невідомі особи незаконно демонтували пам’ятну дошку Шевельову до міліції сьогодні, 25 вересня, близько 14:00 звернувся харків’янин.

За адресою вказаною заявником виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції, якою було проведено огляд місця події, опитано свідків та зібрано первинний матеріал.

Інформацію про цей факт внесено до журналу Єдиного обліку про кримінальне правопорушення та інші події. Ведеться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятну дошку українському філологу Юрію Шевельову встановили активісти Громадського комітету з ушанування 105-річчя філолога в Харкові 3 вересня, згідно з рішенням міської топонімічної комісії від 25 травня 2011 року.

Дошка була виготовлена на пожертви меценатів. Організатори встановлення – філологи, українські громадські діячі, представники культурно-просвітницьких організацій.

Після встановлення дошки Антифашистський комітет звинуватив Шевельова в колабораціонізмі під час Другої Світової війни.

4 вересня відбулося засідання топонімічної комісії Харківської міськради, на якій розглядалося питання встановлення дошки Шевельову на будинку по вулиці Сумській, де він мешкав до 1943 року. Топонімічна комісія рекомендувала переглянути видані дозволи на встановлення дошки.

Сьогодні, 25 вересня, Харківська міська рада скасувала рішення топонімічної комісії від 25 травня 2011 року, яким дозволялося встановлення меморіальної дошки Шевельову.

Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що до міської ради надійшло звернення від мешканців будинку, де була встановлена дошка, про те, що вони не хочуть, щоб ця пам`ятна табличка була розміщена на будівлі. Він також зазначив, що рішення ґрунтується не на наукових досягненнях філолога, а на його діяльності в роки війни.

Сьогодні, 25 вересня, близько 13.00 меморіальна дошка Шевельову була демонтована.