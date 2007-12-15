Черновецький: підтримка Президента зміцнила мій авторитет у Києві

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснив відсторонення Президентом України трьох глав районів від виконання обов`язків найгіршими рейтинговими показниками цих районів в столиці.

Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні в прямому ефірі на ТРК «Київ» в програмі «Година з мером».

На запитання ведучого, чому Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення з посади голови Дніпровської районної держадміністрації Олександра СОТНИКОВА, і підписав Указ про усунення від виконання повноважень за посадою голови Деснянською РДА Києва Юрія ЗАХАРИЧЕВА, голови Святошинської РДА Володимира МАЗЕПУ і голову Подільської РДА Євгенія РОМАНЕНКА, мер столиці відповів: «По цих районах у нас існують проблеми. В результаті появи call-центру і активності киян, ми стали фіксувати, хто на якому місці знаходиться. Ці райони знаходяться на останніх місцях в рейтингу гірших районів. Я пред`явив ці документи Президентові. Це ті документи, які я ношу з собою. І він відгукнувся на ідею звільнення розділу Дніпровської адміністрації і усунення від обов`язків трьох глав адміністрацій – це Подільської, Святошинської і Деснянської. Тут є проблеми».

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що добивався звільнення О.СОТНИКОВА вже рік, оскільки його «особливо турбували справи» в Дніпровському районі.

У теж час, за словами мера столиці, із звільненням Ю.ЗАХАРИЧЕВА, В.МАЗЕПИ і Є.РОМАНЕНКА він «поки почекає» і дасть їм можливість виправити ситуацію в районах.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також відзначив, що ця підтримка з боку Президента полегшить його вплив на керівництво, зокрема, цих трьох районів столиці.

«Це відразу укріпило мій авторитет серед глав районних адміністрацій», - сказав мер.

Він також підкреслив, що голів перерахованих районів він не призначав, і вони не є його висуванцями. «Це результат політичних «тьорок» в самих райадміністраціях», - уточнив міський голова. Продовжуючи тему, він повідомив, що на зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ висловив свою думку з приводу призначення глав райадміністрацій в Києві, яку Президент, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, також підтримав і пообіцяв своє сприяння в його реалізації.

«Я дав пропозицію Президентові, щоб ми змінили закон про столицю. Щоб я міг нести відповідальність за кожен район - я повинен призначати цих людей», - розповів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«І вони повинні пройти відповідні процедури перевірки на чесність, повинні бути характеристики з місць їхньої роботи. Я повинен бути упевнений, що я узяв господарника. І в цьому сенсі підтримка є», - додав мер.

«Тепер на початку роботи Верховної Ради, я думаю, що я можу через Президента, - і він пообіцяв, що це будуть першочергові закони, - подати такі закони на розгляд», - сказав міський голова Києва.