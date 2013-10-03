Янукович вимагає від уряду забезпечити єдині тарифи у ЖКГ

Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Кіровограді, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Державна політика спрямована на те, що, де б людина не жила, в якому б регіоні, тарифи на електроенергію, воду, газ повинні бути для всіх рівні, і держава як регулятор повинна відрегулювати ці стосунки, і кожен регіон не повинен потерпати від недбальства чиновників. Це моя особиста позиція і мої вимоги до Уряду», - сказав Янукович.

Президент висловив переконання, що такий принцип формування тарифів повинен бути закладений в основу державної політики.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 вересня близько 800 чоловік перекрили дорогу в центрі Полтави перед міськрадою і вимагали від мера скликати позачергову сесію міськради і скасувати підвищення тарифів, яке встановив виконком 1 серпня. Не дочекавшись мера, близько 200 чоловік, прорвавши кордони міліції, увірвалися до міськради, виламали двері в кабінет мера і залишилися там чекати прибуття міського голови.

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Мер Олександр Мамай прийшов на зустріч з мітингувальниками і спробував викласти свої аргументи на користь підвищення тарифів, проте мітингувальники поставили ультиматум: або зниження тарифів на ЖКП, або відставка мера.

Пізніше Мамай офіційно заявив, що тарифи на комунальні послуги будуть переглянуті на позачерговій сесії міськради наступного тижня.

Того ж дня прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв вирішити питання перегляду житлово-комунальних тарифів у Полтаві та закликав людей не звертати увагу на провокації окремих політиків.