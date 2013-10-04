Україна сподівається, що заходи ЄК до "Газпрому" відкриють реверс газу зі Словаччини - ЗМІ

Єврокомісія (ЄК) зважилася відкрито виступити проти "Газпрому". Вчора заступник голови ЄК з питань конкуренції Хоакін Альмунія звинуватив "Газпром" у перешкоджанні вільним постачання газу між країнами і заявив, що найближчим часом монополія отримає офіційні претензії від комісії. Ці заяви грають на руку Україні в питанні реверсних поставок газу зі Словаччини. "Будь-яка компанія, що діє в межах нашого єдиного ринку, незалежно від того, де вона базується, повинна грати за правилами", - сказав він.

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"Ми підозрюємо, що "Газпром" перешкоджає вільному потоку газу через території держав-членів ЄС та диверсифікації джерел постачань", - заявив Хоакін Альмунія. "Газпром", за словами єврокомісара, також підозрюють у встановленні несправедливих цін на свою продукцію. Член Єврокомісії зазначив, що розслідування ведеться на підставі скарги Литви, але його охоплення є більш широким і включає Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину та Болгарію.

У прес-службі українського Міненерго проведене Єврокомісією розслідування не коментують. Проте джерело Комерсанта міністерстві заявило, що рішення ЄК допоможе Україні розблокувати поставки газу, що належить компанії RWE, зі Словаччини.

"Ми сподіваємося, що регулятор змусить "Газпром" і Словаччину відмовитися від практики дискримінації України як учасника Енергоспівтовариства і привести їх політику у відповідність з нормами європейського законодавства, - говорить співрозмовник. - Це дозволить словацькій стороні відкрити реекспорт газу до України". Учора прем'єр-міністр України Микола Азаров на переговорах з головою національної ради Словаччини Паволом Пашкою заявив, що Україна вимагає вільного доступу до словацької газотранспортної системи і просить влада цієї країни вплинути на підписання угоди про реверсних поставках газу в Україну.