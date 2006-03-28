Вітренко приєднала до себе чужу партію без її згоди

Голова Київського відділення Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ спростовує заяву лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО про приєднання Партії регіонів до ініціативи щодо проведення в Києві повторних виборів, у тому числі і мера.

Про це він заявив, коментуючи сьогоднішню заяву Н.ВІТРЕНКО. (УНІАН: Н.ВІТРЕНКО стверджує, що її блок, а також «Опозиційний блок НЕ ТАК!», Партія регіонів і Комуністична партія України ініціюватимуть в Києві повторне проведення виборів, у тому числі і з обрання мера).

Керівництво Київського відділення Партії регіонів заявляє про невідповідність цієї інформації дійсності. За словами В.ГОРБАЛЯ, «до нас дійсно зверталися представники деяких партій із проханням про підтримку ініціативи щодо проведення повторних виборів «у зв`язку з фальсифікаціями». На що була дана відповідь, що підтримка з нашого боку буде у разі надання нам підтверджуючих документів». Але документів станом на 19.00 28 березня надано не було, наголосив В.ГОРБАЛЬ.

Також він заперечує інформацію, що з`явилася в деяких ЗМІ, про те, що Партія регіонів спільно з деякими політичними партіями «звернулася до ЦВК з проханням провести повторний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях» Києва.

Зокрема, за словами В.ГОРБАЛЯ, Київське відділення Партії регіонів не зверталося з проханням про повторний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях Києва. «Ми ініціювали і ініціюємо повторний підрахунок голосів у дільничних виборчих комісіях і територіальних у тому разі, якщо є сумніви в правильності: підрахунку голосів, складання протоколів тощо. Таких комісій у кожному з територіальних округів від 5% до 10%», - наголосив він.