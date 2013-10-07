Наразі юридично неможливо лікувати Тимошенко за кордоном - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради.

“Одні розповідають про те, що Кокс і Кваснєвський сказали там ще деякий час тому, півроку чи рік тому, в якомусь документі, інші кажуть, що ми повинні ухвалити і повернутися знову до розгляду питання, пов'язаного зі скасуванням у кримінальному кодексі законів, які карають керівників вищих ешелонів влади, якщо вони зловживають законодавством. Це злополучні законопроекти, про які ми давно вже сказали, що ми голосувати за їх ліквідацію просто не маємо права, тому що це по-дурному і люди нас засміють, якщо ми будемо обмежувати керівників вищих ешелонів влади від відповідальності, а нижчі ешелони влади будуть нести певну відповідальність”, - сказав він.

Єфремов додав, що Тимошенко дала згоду представникам місії Європарламенту Коксу та Кваснєвському на лікування за кордоном.

Читайте також: Глави ряду церков просять Януковича звільнити Тимошенко

“Юридично виконати в рамках існуючого юридичного поля мені бачиться це проблематичним. У нас немає законодавства, яке дозволяє сьогодні із колонії відправляти за кордон лікуватися ув'язненим. Тому необхідно, навіть якщо це питання вирішувати, то необхідне проробляння відповідного законодавства”, - відзначив лідер фракції.

Єфремов також висловив здивування, чому сьогодні під час Погоджувальної ради представники опозиції не говорили про це і припустив, що “немає відповідної зацікавленості в цьому напрямку”.

“Іншого варіанта якогось юридичного я практично не бачу”, - зазначив Єфремов.

Водночас на уточнення журналістів щодо пропозицій лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка про підписання депутатами спільної заяви на підтримку клопотання Кокса-Квасневського про помилування Тимошенко, Єфремов відзначив, що для того, аби Президентові когось помилувати, він повинен мати на це відповідні підстави. Зокрема, засуджений має відбути більше половини покарання.

“Далі виникає питання, чи є судові процеси іще, які йдуть по цій справі, і виникають питання, чи є заборгованість перед державою матеріальна тієї чи іншої людини”, - додав депутат.

Відповідно, на його думку, Яценюк, перш ніж щось пропонувати, мав “зазирнути у законодавство нашої держави і дати собі відповідь на запитання: те, що він пропонує, - можливо виконати чи ні”.

“Якщо мета така поставлена: пропонувати рішення, яке заздалегідь не можна виконати для того, щоб не виконати кінцевий пункт питання, - то це одне, я це зрозумію. І я розумію, що так робиться протягом останніх всіх місяців”, - сказав лідер фракції ПР.

Також на уточнення журналістів, про які саме законодавчі зміни може йтися в питанні Тимошенко, і чи варто починати вже таку роботу, враховуючи малий відрізок часу до Вільнюського саміту, Єфремов сказав, що якщо будуть досягнуті відповідні домовленості і розроблено буде юридичні документи, то це питання можна було б розглядати. “Але я поки не бачу бажання у когось розробляти цей документ”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву екс-прем'єра, у якій йдеться про її згоду виїхати на лікування до Німеччини. Тимошенко пояснила, що прийняла пропозицію про лікування за кордоном заради підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Власенко також повідомив, що представники Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський 4 жовтня передали Президенту України Віктору Януковичу клопотання про помилування "для юридичної легалізації можливості виїзду Тимошенко за кордон".