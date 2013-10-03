Глави ряду церков просять Януковича звільнити Тимошенко
Предстоятелі церков і лідери релігійних об’єднань України звернулися до Президента України Віктора Януковича із закликом виконати рішення Європейського суду з прав людини за скаргою № 49872/11 і звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко від покарання.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.
У листі предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет зауважив, що “звільнення Тимошенко з ув`язнення або хоча б надання їй можливості лікуватися за кордоном - одна з ключових позицій, від яких залежить подальша європейська інтеграція України”.
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Він просить Януковича “виявити милосердя до Юлії Тимошенко, звільнивши її від покарання або хоча б надавши можливість лікування за кордоном”.
Також листи до Януковича із проханням виконати рішення Європейського суду з прав людини щодо Тимошенко спрямували глава Української греко-католицької церкви, архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук, архієпископ-митрополит Львівський Римсько-католицької церкви в Україні Мечислав Мокшицький, старший єпископ Всеукраїнського Союзу церков християн віри євангельської Михайло Паночко, голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів В’ячеслав Нестерук.