Глави ряду церков просять Януковича звільнити Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

У листі предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет зауважив, що “звільнення Тимошенко з ув`язнення або хоча б надання їй можливості лікуватися за кордоном - одна з ключових позицій, від яких залежить подальша європейська інтеграція України”.

Читайте також: Посол Британії назвав питання Тимошенко "символічним"

Він просить Януковича “виявити милосердя до Юлії Тимошенко, звільнивши її від покарання або хоча б надавши можливість лікування за кордоном”.

Також листи до Януковича із проханням виконати рішення Європейського суду з прав людини щодо Тимошенко спрямували глава Української греко-католицької церкви, архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук, архієпископ-митрополит Львівський Римсько-католицької церкви в Україні Мечислав Мокшицький, старший єпископ Всеукраїнського Союзу церков християн віри євангельської Михайло Паночко, голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів В’ячеслав Нестерук.