Янукович нагородив Бойка орденом Ярослава Мудрого

Відповідний Указ № 550/2013 розміщено на офіційному сайті глави держави.

“За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Бойка Юрія Анатолійовича - віце-прем'єр-міністра України”, - йдеться в тексті указу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Президент привітав віце-прем'єр-міністра Бойка з 55-річчям. У своєму привітанні він наголосив, що високо цінує професіоналізм, організаторський талант і принциповість Бойка у відстоюванні національних інтересів України.