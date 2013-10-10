Рибак оголосив перерву у засіданні Ради одразу після відкриття
10:15, 10 жовтня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву на 15 хвилин у засіданні парламенту, яке щойно відкрилося.
Рибак оголосив перерву у засіданні Верховної Ради
Як передає кореспондент УНІАН, Рибак пояснив, що перерва оголошується на прохання фракцій “Батьківщина” і “Свобода” для проведення консультацій з питань порядку денного та виголошення заяви.
Рибак закликав керівників фракцій до свого кабінету.
Перше питання сьогоднішнього порядку денного – розгляд євроінтеграційного президентського законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів.
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