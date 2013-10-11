Генсек НАТО відмовився від військового вирішення конфлікту в Сирії
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що не бачить будь-якої ролі для альянсу в сирійському конфлікті. Про це 10 жовтня повідомляє Agence France-Presse.
«У цього конфлікту немає військового рішення», - підкреслив Расмуссен. Він також закликав уряд і опозицію Сирії взяти участь у роботі міжнародної конференції в Женеві, яку планується провести в листопаді.
Після появи повідомлень про хімічну атаку в передмісті Дамаска в кінці серпня Расмуссен послідовно закликав до «жорсткої міжнародної реакції», нагадує агентство. До моменту узгодження плану знищення хімічної зброї в Сирії в кінці вересня Расмуссен заявляв, що можливість військового втручання в конфлікт виключати не можна, повідомляє Lenta.ru.
У серпні США були на порозі нанесення удару по позиціях урядової армії після повідомлень про загибель 1500 людей в передмісті столиці Сирії в результаті застосування хімічної зброї. Під загрозою цього офіційний Дамаск за пропозицією Росії погодився на повне знищення наявних у його розпорядженні арсеналів. Відповідну резолюцію Радбез ООН прийняв 27 вересня.
Конфлікт у Сирії між урядом Башара Асада і його противниками триває з березня 2011 року. Його жертвами, за даними ООН, стали більше 100 тисяч чоловік.