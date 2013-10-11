Генсек НАТО відмовився від військового вирішення конфлікту в Сирії

«У цього конфлікту немає військового рішення», - підкреслив Расмуссен. Він також закликав уряд і опозицію Сирії взяти участь у роботі міжнародної конференції в Женеві, яку планується провести в листопаді.

Після появи повідомлень про хімічну атаку в передмісті Дамаска в кінці серпня Расмуссен послідовно закликав до «жорсткої міжнародної реакції», нагадує агентство. До моменту узгодження плану знищення хімічної зброї в Сирії в кінці вересня Расмуссен заявляв, що можливість військового втручання в конфлікт виключати не можна, повідомляє Lenta.ru.

У серпні США були на порозі нанесення удару по позиціях урядової армії після повідомлень про загибель 1500 людей в передмісті столиці Сирії в результаті застосування хімічної зброї. Під загрозою цього офіційний Дамаск за пропозицією Росії погодився на повне знищення наявних у його розпорядженні арсеналів. Відповідну резолюцію Радбез ООН прийняв 27 вересня.

Конфлікт у Сирії між урядом Башара Асада і його противниками триває з березня 2011 року. Його жертвами, за даними ООН, стали більше 100 тисяч чоловік.