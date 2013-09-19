Генсек НАТО заявив, що завжди підтримував "військову відповідь" Сирії

"Я думаю, що будь-яка військова інтервенція в Сирії могла б призвести до непередбачуваних регіональним наслідків, і з цієї причини необхідно політичне рішення конфлікту в Сирії", - заявив генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, виступаючи у вівторок у Брюсселі на зустрічі, організованій Фондом Карнегі, передає РІА Новости.

При цьому генсек НАТО вказав, що необхідно проводити розходження "між довгостроковим рішенням конфлікту в Сирії і конкретною відповіддю на використання хімічної зброї". "Ось чому з самого початку я підтримував тверду військову відповідь", - сказав Расмуссен.

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Він знову заявив, що питання про застосування сили проти Дамаска не можна знімати з порядку денного, щоб допомогти дипломатам вирішити конфлікт.