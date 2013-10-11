У ПР вважають, що опозиція намагається зірвати євроінтеграцію України

Про це заявив народний депутат України, перший заступник Голови парламентської фракції ПР Михайло Чечетов.

Парламентарій наголосив, що за використання нацистської символіки під час футбольного матчу у Львов 6 вересня Україна вже отримала від Європи попередження.

Тепер же, за його словами, опозиція своїми діями домагається того, щоб Україні показали червону картку на саміті у Вільнюсі.

«Якби ми сьогодні залишилися працювати в залі, то ми поблагословили б таким чином використання неонацистської символіки в державних органах влади, ми підписалися б під ідеями нацизму. І тоді європейської асоціації нам би не бачити, як власних вух», - заявив Михайло Чечетов.

Він також зазначив: «Свобода» це робила, щоб зірвати саміт. Адже зараз у опозиції є розуміння , що тільки при Президенті Вікторі Януковичі було прийнято більшість необхідних для підписання Угоди про асоціації з ЄС законів. І вони (представники «Свободи». - Ред.) розуміють - якщо при Вікторі Януковичі буде підписаний Договір про асоціацію, то ніхто не зможе скласти йому конкуренцію на президентських виборах 2015 року».

Тому, за його словами, опозиціонери йдуть на такі провокації, жертвуючи національними інтересами і європейською перспективою заради того, щоб заробити собі дивіденди на 2015 рік.

«ПР національними інтересами не торгує. Ми пішли із зали, рятуючи репутацію України. Європа оцінить, що провладній партії чужі неофашистські ідеї, політика неонацизму, расизму та антисемітизму. Пішовши з сесійної зали сьогодні, ми врятували європейське демократичне обличчя України», - повідомив народний депутат.

Також він розповів, що ПР залишила сесійну залу, виходячи з морально-етичних міркувань і поваги до ветеранів, які захищали країну від фашизму.

«Адже залишитися працювати в такому залі – це плюнути в душу нашим дідам, ветеранам, які захищали Україну від фашистських загарбників», - наголосив Михайло Чечетов.

Він повідомив, що ПР буде вести переговори із представниками опозиції, і висловив надію, що ті погодяться прибрати неофашистську символіку із залу засідань Верховної Ради.