Угоду про асоціацію підпишуть лише у разі звільнення Тимошенко - євродепутат

Угоду про асоціацію з ЄС не буде підписано у разі, якщо екс-прем'єра Юлію Тимошенко не буде звільнено до 21 жовтня, заявив в ефірі 5-го каналу депутат Європарламенту, віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольський.

Як наголосив депутат, лікування та звільнення екс-прем’єра є принциповим моментом у відносинах Європи та України, тому справу опозиціонерки потрібно владнати до зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу наприкінці жовтня.

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«Справа Юлії Тимошенко є символічною – угода про асоціацію не буде підписана, якщо вона не буде звільнена, тому що це принцип Європейського Союзу. Отже, ми очікуємо кінцевого рішення, коли вона зможе поїхати на лікування і до 21 жовтня це питання має бути вирішено”, - заявив Саріуш-Вольський. За словами депутата, 21 жовтня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, де буде заслуханий звіт, автором якого він є, після чого буде проведена ратифікація за умов того, що всі вимоги буде виконано. “Якщо умови ЄС не будуть виконанні, то немає жодних маневрів, жодних можливостей для підписання. Це має відбутися зараз, якщо це буде виконано пізніше – я думаю, що Україна запізниться», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву ув’язненої екс-прем’єра, в якій вона відзначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив про те, що представники Європарламенту Олександр Кваснєвський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президенту України про помилування Тимошенко.

Учора, 11 жовтня, Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле звернув увагу, що до Вільнюського саміту міністри Євросоюзу матимуть можливість схвалити рішення про асоціацію з Україною не лише 21 жовтня, а й в листопаді. Відповідаючи на запитання, що буде, якщо до 21 жовтня не буде прогресу у справі засудженої Тимошенко, Фюле сказав, що крім 21 жовтня засідання міністрів закордонних справ країн — членів ЄС відбудеться також і 18 листопада.

11 жовтня під час зустрічі з Фюле Президент України Віктор Янукович пообіцяв вирішити питання Тимошенко найближчим часом.