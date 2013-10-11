Ситуація з Тимошенко вирішиться найближчим часом – Азаров

"Ми дуже близькі до вирішення цього питання... Ні у уряду, ні у Президента немає мети перешкоджати підписанню Угоди про асоціацію... Я не бачу жодних перешкод”, - заявив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 році, і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

На тему: Євродепутат радить не плекати ілюзій щодо підписання угоди України з ЄС

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною за умови рішучих дій і відчутного прогресу в реформі виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і реформ у судовій сфері.

Підписання угоди може відбутися на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року.

Нагадаємо, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив її заяву, в якій вона відзначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив про те, що представники Європарламенту Олександр Кваснєвський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президенту України про помилування Тимошенко.

Віктор Янукович поки не коментував цих повідомлень, заявивши тільки, що Україна вже практично завершила виконання всіх умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Сьогодні, 11 жовтня, в Києві депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольські заявив, що Україна не повинна плекати ілюзії, що Європейський Союз підпише з нею Угоду про асоціацію без звільнення Тимошенко.

Щодо виконання Україною умов ЄС, євродепутат сказав: «Основна умова, яку треба виконати, - подолати вибіркове правосуддя і звільнити Юлію Тимошенко. Я думаю, якщо цього не станеться (не звільнять Тимошенко – УНІАН), то ЄС може не підписати цієї Угоди (про асоціацію – УНІАН)».

«Про це чітко треба говорити. Тому що в Києві ще є якісь ілюзії в цьому плані. Залишати політичних опонентів у в'язниці – це атака на демократію. Ми не зможемо прийняти таку країну в європейське співтовариство», - заявив Саріуш-Вольські.