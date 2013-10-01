Сьогодні почався останній призов

Про це повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Як повідомив 26 вересня перший заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Броніслав Жуковський, останній призов громадян України на строкову військову службу у Збройних силах України проходитиме зі зменшенням кількості призовників, порівняно з попереднім призовом, на 2500 осіб. Це зменшення пов’язане з реформуванням Збройних сил України та переходом їх до комплектування винятково військовослужбовцями за контрактом.

Він зазначив, що «протягом жовтня – листопада буде призвано та спрямовано у війська 10 800 осіб, у тому числі: до Збройних сил України – 5 тисяч, Внутрішніх військ МВС України – 4 800, Держспецтрансслужби – 1 000 чоловік».

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Строковиками в першу чергу комплектуватимуться військові частини і підрозділи Повітряних сил Збройних сил України, які залучаються до несення бойового чергування з протиповітряної оборони, на арсенали, бази і склади.

Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах та їх відправку до військових частин заплановано провести у період з 7 жовтня до 22 листопада 2013 року.

«Відповідно до завдань, визначених Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України та Міністром оборони України, Концепцією реформування і розвитку Збройних сил України на період до 2017 року та Державною комплексною програмою реформування та розвитку Збройних сил України на період до 2017 року, наприкінці 2013 року передбачається призупинити призов громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил України, та до кінця 2014 року перейти до комплектування Збройних сил військовослужбовцями за контрактом», – зазначив Жуковський.

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Жуковський також поінформував, що цього року контракт зі Збройними силами уклало 8 тисяч громадян, чисельність військовослужбовців за контрактом збільшилася на 5 тис. чоловік. Таким чином у Збройних силах України військовослужбовцями за контрактом укомплектовано близько 60% посад рядового та сержантського складу.