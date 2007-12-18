Тимошенко звернеться до суду

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО має намір в суді оскаржити результати голосування за її кандидатуру на посаду глави уряду 11 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час розгляду питання щодо її призначення на посаду глави уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що результати першого голосування були сфальсифіковані, «і я маю намір довести, що це було сфальсифіковано».

Лідер БЮТ наголосила, що це робилося для того, щоб повністю зруйнувати демократичну коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час голосування про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися з проханням до СБУ порушити кримінальну справу щодо перешкоджання депутатам у їхньому волевиявленні.

Тим часом прес-центр СБУ 12 грудня повідомив, що спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ не виявила втручання в роботу системи «Рада» під час голосування про призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.