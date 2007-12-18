МЗС України закликає росіян взяти приклад з євреїв і поляків

Міністерство закордонних справ України закликає Росію за столом переговорів з’ясовувати проблемні питання в історії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, коментуючи заяву російського МЗС про поширення русофобських настроїв в Україні.

Він зазначив, що важко коментувати цю заяву, яка “не носить дипломатичного навантаження, а більше подібна до пропагандистської політичної декларації”.

За словами А.ДЕЩИЦІ, МЗС України неодноразово звертався до своїх колег у Росії з тим, щоб з’ясування «важких сторінок» в історії та питань, які турбують обидві сторони як у політичному, так і в історичному аспекті, відбувалося не через заяви МЗС, а за столом переговорів.

“Ми готові вести такі переговори, більше того, якщо мова йде про якісь історичні аспекти, то, звичайно, це питання істориків - давати такі оцінки, і ми не проти, щоб історики по обидві сторони сіли за стіл переговорів”, - сказав він.

А.ДЕЩИЦЯ нагадав, що Україна має гарні приклади співпраці істориків, а саме - створення українсько-польських та українсько-єврейських “історичних комісій”.

“Сподіваємось, що, можливо, таку саму комісію можна буде створити між Україною і Росією”, - додав він.

А.ДЕЩИЦЯ також зазначив, що українські дипломати погоджуються зі своїми російськими колегами у тому, що оцінку історичним подіям мала б давати громадськість. У зв’язку з цим він нагадав, що вчора було оприлюднено заяви громадських організацій у Криму, які оцінюють заяву російського МЗС як антиукраїнську і недружню відносно України та українців.

“Ми виявляємо свою готовність до ведення діалогу з російською стороною на усіх рівнях - чи на найвищому рівні Комісії Ющенко-Путін, чи на рівні істориків, чи на рівні громадських організацій. А питань досить багато є, у тому числі досить важких, зокрема, питання Голодомору, яке викликає суперечки не тільки між українськими і російськими істориками, а й політиками”, - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня МЗС Росії поширило заяву, в якій висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.

«У Росії глибоко стурбовані посиленням відверто націоналістичних, антиросійських і русофобських настроїв і проявів в Україні. Фактично йдеться про спроби використання складних періодів нашої спільної історії для отримання миттєвих політичних вигод на догоду сумнівним ідеологічним установкам», - говориться в заяві.

МЗС РФ зазначає, що «радикальні націоналістичні сили в країні відчувають себе не тільки вільно і безкарно, але все більш активізують свої провокаційні дії».

Окрім цього, висловлюється невдоволення реабілітацією воїнів Української повстанської армії.

«Складається враження, що певні політичні сили в Україні навмисно заохочують подібного роду дії і тим самим свідомо йдуть на загострення російсько-українських відносин, завдаючи серйозної шкоди відчуттям добросусідства і довіри, які наші братські народи традиційно відчувають один до одного. Все це викликає щире обурення російської громадськості», - наголошується в документі.