Кабмін схвалив план розвитку агросектору до 2020 року

За словами очільника відомства Миколи Присяжнюка, Стратегія передбачає зростання валового виробництва продукції сільського господарства в 1,3 разу, експорту – на 3-4% щорічно, а валовий збір зернових до 2020 року - на рівні 80 млн тонн.

«Ухвалення Стратегії дозволить, перш за все, наростити обсяги валового виробництва продукції сільського господарства в 1,3 разу, збільшувати обсяги експорту продукції АПК на 3-4% щороку. А за рахунок впровадження інноваційних технологій, якісного насіння, технічного переоснащення вал зернових становитиме до 80 мільйонів тонн», - цитує прес-служба Присяжнюка.

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Крім того, реалізація Стратегії має сприяти припливу інвестицій в український АПК, допомогти розвитку племінного і насінного бізнесу і технічної модернізації галузі.

Документ також декларує збереження спеціального режиму оподаткування для селоутворюючих господарств, проте передбачає дію фіксованого сільськогосподарського податку з диференціацією ставки за категоріями господарств і видами діяльності.

Водночас одним з основних завдань Стратегії Мінагропрод називає підтримку малих і середніх сільгоспвиробників. Однією з цілей програми є підвищення доходів таких товаровиробників в 1,8-2 рази. Крім того, реалізація Стратегії передбачає державну допомогу аграріям у доступі до дешевих фінансових ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового виробництва продукції сільського господарства у 2013 році Мінагропрод оцінює на рівні 9-11%. Валовий збір зернових і зернобобових цього року очікується на рівні 60 млн тонн, що перевищить попередній рекорд незалежної України в 2011 році, коли країна зібрала урожай 56,7 млн тонн. За прогнозами Мінагропроду, українські аграрії в 2013 році можуть наростити виручку від експорту сільськогосподарської продукції до 21 млрд доларів, що на 15,4% більше, ніж у 2012 році.