В ЄС вважають, що суд порушив принципи демократії, позбавивши нардепів мандатів

Глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський вважає, що позбавлення за допомогою судів мандатів депутатів Верховної Ради, яким активно користується нинішня українська влада, не відповідає принципам демократії.

Про це він заявив в ході прес-конференції в Одесі, повідомляє NR2.ru.

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"Демократія - це механізм, який дозволяє створити парламент таким, яким його обрали люди. Тому після того, як парламент створений, він повинен залишатися таким", - сказав Ян Томбінські.

"Дуже важливо, щоб ці судові рішення не вплинули на розстановку сил в парламенті. У той же час ці рішення судів позбавляють частина громадян України свого представництва в парламенті. Це суперечить принципам демократії", - резюмував посол ЄС.

Нагадаємо, рішенням Вищого адмінсуду України депутатських мандатів позбавлено Олександра Домбровського, Павла Балогу та Ігоря Маркова