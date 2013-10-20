Партія Йоббік висунула Україні кілька умов підтримки курсу на ЄС

Зі своїми прихильниками зустрілися лідер партії Габор Вона, депутат Європарламенту Бейла Ковач та голова кабінету національної політики «Йоббік» Іштван Савої, повідомляє Мукачево.нет.

Під час своєї подорожі на Закарпаття представники партії "Йоббік" зустрілися з представниками церковних громад (римо-католицької, греко-католицької та протестанської), відвідали Закарпатський угорський інститут, музей Берегівщини, угорську гімназію у Берегові. Лідер угорських праворадикалів Габор Вона також мав зустріч з мером міста Берегово Золтаном Бабяком.

Під час прес-конференції після завершення форуму Габор Вона розповів, що делегація провела переговори з лідерами двох угорських партій в Україні - Організації товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) та Демократичного союзу угорців України (UMDSZ), підкресливши при цьому, що "Йоббік" не має наміру жодним чином впливати на діяльність цих політичних організації.

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Також лідер "Йоббіка" розкритикував офіційний Будапешт, який на його думку недостатньо дбає про закордонних угорців. Габор Вона повідомив, що за цей рік він отримав просто величезну кількість скарг від закарпатських угорців, особливо стосовно перетину українсько-угорського кордону. Він також сказав, що за останні три роки через слабкість та нерішучість угорських дипломатів у вирішенні проблем угорців Закарпаття не було досягнуто жодного прогресу.

Іштван Саваї у свою чергу пообіцяв лобіювати, аби угорській гімназії у Берегові та іншим навчальних закладам на Закарпатті з угорською мовою навчання було надано додаткову фінансову допомогу.

Депутат Європарламенту Бейла Ковач, який має свій власний офіс у Берегові, у свою чергу заявив, що Україна може розраховувати на підтримку в підписанні асоціації з ЄС лише за виконання певних умов. По-перше, беззаперечного виконання «Закону про засади мовної політики», по-друге, негайного створення Притисянського округу на території Закарпатської області, з включенням туди населених пунктів, де переважає угорськомовне населення.

Нагадаємо, що навесні 2014 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. В ньому, скоріш за все, візьмуть участь і закарпатці, які мають, окрім українського, ще й громадянство Угорщини. Вони матимуть право віддати свої голоси лише за партійні списки, а не за окремих кандидатів. Отже, угорська партія «Йоббік» є першою угорською партією, що розпочала неприховану політичну агітацію на території України.

Лідери «Йоббіка» також відвідали пам’ятник на Верецькому перевалі, що встановлений на честь 1100 річниці переходу угорських племен через Карпати, і розгорнули там свої знамена, протестуючи таким чином проти зазіхання на монумент з боку українських націоналістів.