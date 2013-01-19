Угорці України обурені мовним законопроектом

Як повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат, голова Демократичної спілки угорців України Іштван Гайдош, про це йдеться в заяві, прийнятій учора, 17 січня, на засіданні Президії Демократичної спілки угорців України, стосовно реєстрації у Верховній Раді України проекту закону України «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні».

Зокрема, зі слів нардепа, на засіданні прозвучало, що поданий на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Яворівським В.О. (ВО «Батьківщина»), Матіос М.В. (Політична партія «УДАР» Віталія Кличка) та Фаріон І.Д. (ВО «Свобода») документ без перебільшення є «унікальним» в українській законодавчій практиці. Адже суспільство отримало документ, низка положень якого суперечить не тільки Конституції та міжнародно-правовим зобов’язанням України, а й здоровому глузду.

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Голова ДСУУ наголошує, що законодавчі пропозиції, які містяться у даному законопроекті, несуть у собі загрозу порушення основоположних культурних, соціальних і політичних прав громадян України - осіб належних до національних меншин, порушують їх конституційні права, націлені на позбавлення їх існуючих можливостей задоволення своїх національно-культурних потреб, у брутальній формі нехтують міжнародно-правовими зобов’язаннями України щодо захисту прав людини в т. ч. осіб, належних до національних меншин.

Президія Демократичної спілки угорців України наполягає, що, обґрунтовуючи своє намагання встановлення тотальної одномовності, автори законопроекту припускаються прямої фальсифікації змісту текстів основоположних державотворчих документів. «Так, в преамбулі стверджують, що «Україну було проголошено і створено як суверенну національну державу…» фактично заперечуючи державотворчу роль і місію більше, ніж 10 мільйонів громадян, які в етнічному сенсі вважають себе належними до інших національностей, - звівши їх статус до іноземців, а їх культуру-мову до культури-мови іноземних народів», - додав І.Гайдош.

Він також вважає, що депутати-розробники законопроекту ним фактично встановлюють новий, Конституцією не передбачений обов’язок громадян, а саме щодо знання української мови. Осіб, котрі не володіють, або володіють не в належному обсязі пропонують обмежити не тільки у доступі до певних професій, але також у виборчих правах.

І.Гайдош також повідомив, що учасники засідання констатували, що автори законопроекту, порушуючи вимоги низки статей Конституції України, припускаються звуження змісту та обсягів прав громадян-осіб, належних до національних меншин. Це стосується зокрема прав на отримання середньої освіти рідною мовою, діяльності ЗМІ мовами меншин тощо.

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«Особливо прикрим вважаємо той факт, що серед ініціаторів цього документу, крім представника відомої своєю схильністю до політичного екстремізму і ксенофобії ВО «Свобода» є й народні депутати, які представляють політичні сили, що позиціонують себе як демократичні й такі, що палко підтримують євроінтеграційний курс України», - додав нардеп.

Довідка УНІАН. 10 січня 2013 року в Верховній Раді України зареєстровано законопроект “Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні”, в якому опозиція запропонувала власну інтерпретацію поняття “іноземної” та “регіональної мови”.

Згідно з законопроектом, “будь-яка інша мова, що застосовується в Україні, окрім української мови як мови титульної нації та мов інших корінних народів України, для цілей цього закону є іноземною мовою”.

У Закарпатській області, за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, проживає близько 151 тисячі угорців.