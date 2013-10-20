Баскетболісти "Будівельника" сенсаційно програли матч Суперліги

У Запоріжжі завершився матч другого туру регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в якому чинний чемпіон України київський "Будівельник" сенсаційно програв місцевому "Ферро-ЗНТУ" - 89:92 .

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі майданчика вже в першому періоді створили собі солідний відрив у 10 балів - 31:21. Після цього кияни скоротили перевагу господарів до 6 пунктів, але в третьому періоді "Ферро" його знову збільшив до "+12". Все, що вдалося чинному чемпіону у четвертій чверті, так це скоротити відрив до мінімальних за баскетбольними мірками "-3", але врятувати зустріч не вдалося.

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Найкращим гравцем у складі команди - переможниці став американський легіонер Ентоні Маршалл, який набрав 20 очок.

Таким чином, після двох турів у "будівельників" і "Ферро-ЗНТУ" показник перемог і поразок - 1 до 1. Команди ділять 7-8 місця в турнірній таблиці. Лідирують в таблиці БК "Донецьк" і "Хімік" ( Южний), що мають по дві перемоги.

Третій тур Суперліги стартує 23 жовтня.