Президент Чехії їде в Україну підтримувати євроінтеграцію
11:48, 20 жовтня 2013Політика
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Візит чеського президента Мілоша Земана до України, який розпочнеться у неділю 20 жовтня, має стати виявом підтримки процесу її зближення з ЄС і розширення економічного співробітництва з 28 членськими країнами
Мілош Земан зустрінеться з Віктором Януковичем / Фото: Радіо Свобода (radiosvoboda.org)
У Києві очільник Чехії Мілош Земан зустрінеться з президентом України Віктором Януковичем, що стане головним пунктом триденного візиту, повідомляє Радіо Прага.
Під час переговорів верховні представники держав обговорять політичні та економічні питання, включаючи розвиток програми Східне партнерство. Президент Чехії має намір обговорити і питання утримання у в'язниці екс-прем'єра України Юлії Тимошенко.
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