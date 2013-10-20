Президент Чехії їде в Україну підтримувати євроінтеграцію

У Києві очільник Чехії Мілош Земан зустрінеться з президентом України Віктором Януковичем, що стане головним пунктом триденного візиту, повідомляє Радіо Прага.

Під час переговорів верховні представники держав обговорять політичні та економічні питання, включаючи розвиток програми Східне партнерство. Президент Чехії має намір обговорити і питання утримання у в'язниці екс-прем'єра України Юлії Тимошенко.