Батьківщина: Для звільнення Тимошенко не потрібні нові закони

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ВО “Батьківщина”.

«Ми неодноразово наголошували на тому, що чинне законодавство, зокрема Конституція, закони в сфері охорони здоров’я та Кримінально-виконавчий кодекс, не встановлюють жодного обмеження для виїзду засудженого на лікування за кордон. Таким чином, намагання Януковича перекласти відповідальність за вирішення долі Юлії Тимошенко на парламент є як мінімум лукавством», - підкреслюється в заяві.

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«Водночас ми нагадуємо українській владі, що компроміс з Європою, якого треба досягнути, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС, вимагає усунення проблеми вибіркового правосуддя взагалі, а не просто вивезення Юлії Тимошенко на лікування», - наголосили в «Батьківщині».

«Тому ми знову підкреслюємо: вирішення питання усунення політично мотивованого правосуддя та розв’язання проблеми Юлії Тимошенко лежить винятково на Президентові України. В Адміністрацію Президента подано достатню кількість клопотань про звільнення лідера опозиції, зокрема, від глав українських церков, 172 народних депутатів та місії Кокса-Кваснєвського. Потрібна лише політична воля Януковича», - йдеться в заяві.

«Партія «Батьківщина» повністю погоджується зі способом вирішення питання Юлії Тимошенко, запропонованим місією Євросоюзу. Ми продовжуємо наполягати, що на лікування за кордон лідер опозиції повинна виїхати вільною людиною, позбавленою несправедливих звинувачень та вироків продажних судів», - наголосили в «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель заявляла, що опозиція розробляє свій варіант законопроекту щодо виїзду Тимошенко на лікування до Німеччини.

Сьогодні зранку фракція "Батьківщина" планувала обговорити ситуацію, пов'язану з виїздом Тимошенко за кордон.

"Наші хлопці всі вихідні займалися розробкою власного законопроекту на цю тему. Що ми робитимемо - вирішимо вранці на засіданні фракції. У понеділок я зустрінуся з Президентом Чехії, крім того, для нас важливо, що Пет Кокс і Олександр Квасневський повертаються до України", - заявила Кужель в коментрарі газеті «Коммерсант-Украина».