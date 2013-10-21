Президент Чехії дає "від 0 до 100%", що Тимошенко помилують
13:34, 21 жовтня 2013Політика
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Президент Чехії Мілош Земан жартом відповів на запитання щодо перспектив звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Президент Чехії віджартувався на запитання щодо Тимошенко / Фото: Радіо Свобода
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором Януковичем Мілоша Земана попросили оцінити у процентному відношенні вірогідність помилування колишнього екс-прем'єра.
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“Мені, як колишньому прогностику, дозвольте відповісти на ваше питання відносно відсотків - я з впевненістю, яка наближається до 100%, можу вам сказати, що я б на це (звільнення - УНІАН) дав від 0 до 100%”, - сказав Земан.
Водночас він зауважив, що галас у пресі може шкодити вирішенню цього питання.
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